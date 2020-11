Sunt mama si fiica, dar lumea le considera surori. Diferenta de varsta nu poate fi ghicita

Carol Vorderman are 59 de ani si este o cunoscuta personalitate media in Regat, in primul rand ca prezentatoare a unui spectacol de jocuri (Countdown), timp de 26 de ani (1982-2008).

Carol e apreciata si pentru frumusetea sa nepieritoare, iar cea mai buna dovada e o fotografie a sa in care apare alaturi de fiica sa Katie, aceasta din urma fiind cu 3 decenii mai tanara (29 de ani).

Newly out today.....Year 7 Maths on ⁦my maths school @themathsfactor⁩. ????????

The teachers are me AND my daughter Katie ⁦@KKing_5⁩ (now a research scientist.....and a great teacher herself) #LikeMotherLikeDaughter ❤️❤️ pic.twitter.com/VrHwKSWibl