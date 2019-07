Mama si fiica, coechipiere la fotbal: ambele joaca la Carmen Bucuresti! "Fotbal am mancat, fotbal am jucat, fotbal visam!"

O romanca are cele mai lungi unghii din fotbal. Si joaca in aceeasi echipa cu mama ei.

Mama are 48 de ani si a revenit in fotbal, cand a vazut ca fiica ei de 18 ani e indragostita de minge! Ele joaca la Carmen Bucuresti.



"Fotbal am mancat, fotbal am jucat, fotbal visam.. totul fotbal", a declarat Florentina Smarandoiu.



"Pe primul plan este fotbalul si pe al doilea fotbalul! Mie nu prea imi place sa aud sfaturi de la ea pentru ca imi place sa fiu indepedenta!", a declarat Irina Smarandoiu.

Irina e spaima adversarelor si il are idol pe Coman. Nicio adversara nu-si doreste sa aiba de-a face cu unghiile ei lungi.