Nu sunt surori gemene, sunt mama si fiica! O femeie din America a naucit pe toata lumea! Nimeni nu stie care e mama si care e fiica! 

O mama din Statele Unite ale Americii este deseori confundata cu fiica ei.

Femeia in varsta de 41 de ani face senzatie pe TikTok. Aceasta apare in videoclipuri alaturi de fata sa, in varsta de 16 ani.

Imaginile au devenit virale, iar utilizatorii platformei au incercat sa le diferentieze pe cele doua, pe care le considera gemene.

"Puteti sa spuneti cine este cine?" a intrebat mama, iar urmaritorii sai au spus ca nu au nicio sansa sa isi dea seama.

"Sunteti facute cu o imprimanta 3D" sau "Dumnezeu a dat copy / paste" au scris cei care au vazut imaginile si care au fost nevoiti sa afle raspunsul din sectiunea de comentarii, unde femeia a lamurit situatia.