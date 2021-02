"Strabunicul" Ecclestone si-a cumparat iaht de fite la 90 de ani! Cum arata si cat costa "bijuteria" pe apa

In ciuda varstei inaintate, fostul magnat din Formula 1 Bernie Ecclestone a investit peste 7 milioane de euro pentru o luxoasa ambarcatiune.

Un iaht spectaculos care i-a apartinut in trecut unui alt personaj de seama din istoria Marelui Circ al Formulei, Flavio Briatore, a fost scos la licitatie si cumparat de Bernie Ecclestone (90 de ani), cel care anul trecut a devenit din nou tata, pentru a patra oara, in ciuda faptului ca era deja de mult timp strabunic.

Din cauza unor impozite neplatite, lui Briatore i-a fost confiscata "bijuteria" pe apa care valoreaza de fapt aproximativ 25 de milioane de euro, astfel ca achizitia lui Ecclestone poate fi trecuta la capitolul chilipiruri.

"Fraser Force Blue" e o nava lunga de 63 de metri, fiind pe locul 78 in randul celor mai mari iahturi din lume, si are 6 cabine pentru 12 persoane, in timp ce numarul invitatilor care se pot urca la bord e de 350. Evident, celelalte facilitati sunt in ton cu moda, nelipsind spa-ul, jacuzzi-ul, salile de cinematograf si de jocuri.