A devenit tata la 89 de ani, dar NU SE OPRESTE aici! Ecclestone mai vrea un copil la 90 de ani: "Nu am nevoie de Viagra!"

Bernie Ecclestone a devenit tata din nou la varsta de 89 de ani, insa are planuri mari de viitor.

Fostul director Formula 1 vrea inca un bebelus, dupa ce sotia sa tocmai a nascut unul. La 4 zile de la nasterea fiului sau, Ace, facut impreuna cu Fabiana Flosi, Bernie le-a raspuns criticilor care au spus ca e prea batran sa creasca un copil.

Tatal a patru copii, Ace, Petra (31 ani), Tamara (36 ani) si Deborah (65 ani), Bernie isi mai doreste inca un copil cand implineste 90 de ani si se simte mai puternic ca niciodata.

"Sunt foarte fericit. Cand am avut fetele, in mod clar eram mult mai tanara, insa eram mult mai preocupat de afaceri decat sa petrec timp cu ele.

Acum am mai mult timp si il pot petrece cu fiul meu. Nu stiu daca ne vom opri aici. Poate ii vom face o sora sau un frate. Daca am luat ceva? Nu! Nu am luat absolut nimic. Nu am nevoie de Viagra. Fabiana imi da vitamina D, atat", a spus Bernie conform The Sun.