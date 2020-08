Shakira stie si ea cu MINGEA! Lovitura de CAMPIOANA cu care ii da lectii lui Pique. Starul Barcelonei are motive de mandrie

Pasionata de sport, artista columbiana si-a etalat calitatile intr-o disciplina exclusivista.

In timp ce iubitul Gerard Pique se pregateste de meciul Barcelona - Napoli din Liga Campionilor, Shakira strange like dupa like pe Instagram cu o postare extrem de apreciata, care a adunat peste 3,5 de milioane de admiratori in numai 24 de ore.

Nu e vorba despre o noua piesa sau despre un anunt proaspat privind cariera sa, ci despre un filmulet in care Shakira loveste aproape de perfectiune o banala minge de golf. Astfel, in lipsa concertelor si a celorlalte activitati cu care era obisnuita, cantareata si-a amintit de pasiunile sale mai vechi. "Au trecut 2 ani de cand n-am mai lovit o minge (de golf!)", a precizat ea pe reteaua de socializare.

Nu e insa prima data cand partenera de viata a lui Gerard Pique cocheteaza cu sportul. De fiecare data cand are ocazia, Shakira nu ezita sa intre pe terenul de tenis, iar recent si-a demonstrat si abilitatile de a merge pe skateboard.