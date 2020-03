Se transmite sau nu coronavirusul pe cale sexuala? Anuntul categoric al medicilor

Coronavirusul a bagat in panica sute de milioane de oameni din toata lumea.

Numarul infectarilor din Europa l-a depasit pe cel din Asia. Tot mai multe tari iau masuri dure in tentativa de a controla raspandirea virusului.

Oamenii sunt sfatuiti sa stea in case si sa evite cu orice pret iesirile care nu sunt urgente. Pot sa-si petreaca timpul in familie, sa se joace pe consola, sa urmareasca filme si seriale sau... sa se iubeasca. :) "Se transmite sau nu virusul pe cale sexuala?", se intreaba unii dintre cei aflati in autoizolare. Raspunsul categoric al medicilor: NU!

Covid-19 nu se transmite prin contact intim. Riscul de infectare e insa unul major in caz de sarut intre un o persoana infectata si una care nu are coronavirus.



Nu uitati sa va spalati pe maini si sa va dezinfectati cat mai des. Ar putea sa fie efortul care sa va fereasca de neplaceri majore in plina epidemie!

Tweet coronavirus Citeste si: