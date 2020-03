Un barbat de 39 de ani, bolnav de coronavirus, explica de ce COVID-19 e complet diferit de gripa si care sunt semnele bolii

Barbatul se lupta cu boala de la inceputul lunii.

Justin, 39 de ani, spune ca mersul pana la baie 'seamana cu un maraton'. La debutul bolii, englezul a avut dureri de cap si de plamani. Barbatul s-a simtit rau pe 4 martie. A acuzat dureri, apoi dificultati de respiratie. Simtomele s-au acutizat, iar Justin, care e si diabetic, a cerut ajutorul medicilor.

"Ma durea cand respiram. Am fost tratat pentru gripa, am luat Tamiflu, mi-a fost trimis un inhalator acasa. Mi s-a zis sa revin daca ma simt rau, asa ca am facut asta. Azi ma doare foarte rau cand respir. Cand merg la baie parca alerg un maraton. Durerea nu e ca la o raceala. Ma dor plamanii, pur si simplu. E greu de inteles, Ganditi-va la o gura de aer rece si durerea pe care o simtiti in plamani pana se incalzesc din nou. Asa ceva e si cu boala asta. Inhalatorul imi face plamanii sa doara si mai tare. Ganditi-va ca e ca si cum v-ati taia si ati pune alcool pe rana. Cam asa e. Nu e o gripa. Gripa e altceva. E atat de diferita de gripa...", a spus Justin intr-o serie de mesaje publicate pe Twitter.

"Sunt acasa, in carantina. Daca nu-mi revin, trebuie sa ma intorc la spital. Organele mele sunt bine. Oxigenul e la 100%, dar totul depinde de evolutia mea in urmatoarele zile. Daca oxigenul scade sub 90%, primesc oxigen. La 85%, sunt intubat. Atunci devine totul infricosator", a completat barbatul.