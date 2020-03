Sfatul unui doctor pentru combaterea coronavirus: "Masturbarea stimuleaza sistemul imunitar si combate infectiile"

Pandemia de coronavirus tine milioane de oameni inchisi in propriile case.

Studiul publicat de un doctor in The Sun arata ca masturbarea nu este doar o optiune pentru trecerea timpului in izolare, ci este si o metoda foarte buna pentru sanatatea organismului.

In plina pandemie de coronavirus, doctor Jennifer Landam, specialista in terapie hormonala, sugereaza ca masturbarea ar putea fi exact ceea ce aveti nevoie pentru intarirea sistemului imunitar al organismului.

Auto-placerea este cunoscuta pentru stimularea sistemului imunitare si cresterea numarului de celule albe din sange, celule care ajuta la lupta impotriva infectiei din organism.

Opiniile doctorului Landam sunt reflectate si intr-un studiu realizat de Departamentul de Psihologie Medicala din Clinica Universitatii din Essen, Germania. Studiul a analizat indeaproape efectele orgasmului prin masturbare, iar numarul de globule albe a crescut considerabil si implictit imunitatea.