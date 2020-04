S-a mai inchis unul! Vestile proaste nu se mai termina! Judetul in care spitalele cad pe capete din cauza coroanvirusului!

Cresterea capacitatii de testare a adus confirmari de coronavirus in tot mai mai multe spitale din judet!

La Suceava, situatia e dramatica. Dupa ce Spitalul Judetean a fost militarizat, iar conducerea externalizata din cauza crizei provocate de lipsa personalului, vestile proase se aduna si din celelalte unitati medicale ale judetului. La Suceava, in cel mai mare spital din regiune, peste 200 de cadre medicale au fost infectate cu coronavirus. Cazul s-a replicat la o scara mai mica la Campulung Moldovenesc, Falticeni si Radauti.

La Campulung, spitalul a fost inchis din cauza ca 28 de cadre medicale au fost depistate pozitiv. Si la Falticeni exista 17 cazuri de infectare, in timp ce la Radauti, principala destinatie pentru cazurile care nu mai pot fi preluate de Suceava, sunt 3 bolnavi printre angajati. Desi in orasul Suceava si in 8 comune limitrofe au fost impusa carantina totala, masurile par sa vina prea tarziu.

Fostul jucator al nationalei, Dorin Goian, a vorbit la PRO X despre ceea ce se intampla in Suceava: "Situatia e destul de delicata si nici nu a inceput nebunia. Sa vedeti ce o sa fie peste doua saptamani. Stam in casa, ne supunem regulilor, nu e timpul sa ne plangem, trebuie sa gasim solutii. Eu de obicei sunt o fire pozitiva, incerca sa nu exagerez cu televizorul, dar nu e usor. Nu ma gandeam ca se va ajunge aici, mi-au zis cei din Italia sa nu repeteam greselile lor, ei s-au trezit prea tarziu. Credeam ca noi toti vom invata din asta si vom lua masurile necesare. Din pacate...ca la noi la nimeni, vorba aceea, la noi in Romania, mori cu zile. Nu am progresat absolut de deloc."