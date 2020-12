S-a aflat suma astronomica pe care o cheltuia lunar Diego Maradona: "Putea sa traiasca 250 DE ANI fara sa faca nimic!"

Discutiile privind averea si cheltuielile pe care le avea Diego Maradona continua sa capteze atentia publica din Argentina si nu numai.

Desi unele surse au vorbit despre faptul ca Diego Maradona a murit intr-un moment al vietii in care isi risipise mare parte din agoniseala, se pare totusi ca veniturile fostului mare fotbalist erau unele destul de consistente, majoritatea banilor provenind din contractele de imagine pe care le avea in derulare.

Astfel, intr-un interviu acordat presei argentiniene, Mauricio D’Alessandro, un avocat care a avut acces la informatii confidentiale despre Maradona, a oferit urmatoarea declaratie surprinzatoare: "El cheltuia cam 60.000 de dolari pe luna. Cu banii pe care ii avea putea sa traiasca 250 de ani fara sa faca nimic".

Dincolo de banii care ieseau din conturile lui Maradona in interes personal, Diego si-a facut alte numeroase obligatii financiare, pornind doar de la faptul ca are 8 copii recunoscuti, cu 7 femei diferite. "Trebuie sa am grija de 50 de familii", marturisea Diego Maradona inainte sa moara.