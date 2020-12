Regulile sunt pentru altii! STARUL planetar care a facut NUNTA ca pe vremuri si se LAUDA cu asta. Fanii i-au sarit in cap

Unul dintre marii sportivi ai lumii a ignorat total regulile de protectie, organizandu-si o nunta fastuoasa, cu zeci de invitati.

Tenismenul american Jack Sock (28 de ani) era la finalul anului 2017 in Top 10 mondial, mai exact pe pozitia a 8-a, cea mai buna clasare din cariera. Iesit intre timp din prim-plan din cauza unor accidentari, Sock a revenit in atentie cu nunta sa, una care a starnit un urias val de indignare.

Evenimentul s-a petrecut in urma cu cateva saptamani, Jack unindu-si destinele cu laura Little, o fosta Miss Carolina de Nord, dar lucrurile s-au precipitat abia acum. Asta pentru ca tenismenul si-a umplut contul de Instagram cu fotografii de la eveniment, in care se poate vedea cum mirii si invitatii ignora orice urma de protectie, in contextul in care SUA si intreaga lume traverseaza cel mai dificil moment in lupta cu pandemia.

Conform surselor din apropierea cuplului, la nunta erau initial invitate 150 de persoane, insa Jack si Laura s-au multumit in cele din urma cu aproape 100. Re-postarile facute de oameni din lumea tenisului in spatiul virtual au venit la pachet cu comentariile critice. "E uimitor cum tenismenii nu sunt interesati deloc de acest virus", a notat cineva, amintind de cazurile similare cu Novak Djokovic sau Alexander Zverev in prim plan. "Comportament egoist si ignorant", au scris altii.