Nunta FASTUOASA in lumea bogatilor, cu numai 2 invitati! El e PRINT cu sange albastru, ea e o tanara MILIARDARA

O cununie civila total neobisnuita prin intimitatea sa a avut loc sambata trecuta in statiunea elvetiana Saint Moritz.

Una dintre cele mai asteptate nunti ale anului in lumea celebritatilor nu s-a produs asa cum s-ar fi asteptat cei doi miri. Este vorba despre printul Philippos al Greciei si Danemarcei si de Nina Flohr, o elvetianca a carui tata e un prosper om de afaceri.

The civil marriage of Prince Philippos of Greece and Mrs. Nina Flohr, which took place on Saturday, December 12, in St. Moritz, Switzerland, was announced with special joy.

Present at the ceremony were King Constantine and the bride's father, Mr. Thomas Flohr. pic.twitter.com/wR7eg7fIHX