Reactia INCREDIBILA a fostului atacant al Stelei cand a auzit cat castiga catelul lui Dorian Popa: "Poate sa imi spuna mie catelul lui! Invat sa latru!"

Robert Nita (43 ani) a avut o reactie neasteptata cand a aflat suma pe care Dorian Popa o castiga de pe YouTube.

Fostul atacant al Stelei a intrat in lumea volgului si posteaza periodic pe contul sau de YouTube, analizand subiecte din fotbal. Nita a dezvaluit ca fiul sau l-a indrumat sa se apuce de YouTube, in urma cu un an.

Intr-un podcast recent, Dorian Popa a dezvaluit sumele incredibile pe care le castiga cu clipurile de pe YouTube, care ating si 40 000 de euro lunar, iar una dintre dezvaluirile care a socat a fost despre catelul sau. Buldogul francez devenit deja celebru dupa ce Dorian l-a promovat intens si caruia i-a lansat si piese a castigat peste 150 000 de euro, dupa cum a marturisit vloggerul.

Robert Nita a vorbit despre dezvaluirile lui Dorian, facand o propunere cu adevarat inedita.

"Nu o sa fac niciodata banii lui Dorian Popa. Mi-a zis cineva 'Ai vazut ca face 500.000 de euro pe an?'. Si am intrebat 'Ba, dar nu vrea o gagica?'. El fiind mare, la 500.000 poate sa ma ia de maimutoi, ajutor de Dorian Popa. Pai, la banii astia pot sa fiu orice. Ai innebunit?

Are talentul lui. La cateva mii de euro pe luna, poate sa imi spuna mie catelul lui. Ma duc, ma plimb cu el. Latru, invat sa latru. Cum sa faci 500.000 de euro din viata ta? Face bani din nimic cu acel catel, ca latra catelul. Pai toti cateii latra. Am si eu catel. Al meu nu latra? El se duce la masa cu un prieten, bea o apa, face un video si se uita 1 milion de oameni in 24 de ore", a spus Robert Nita pentru Gazeta Sporturilor.