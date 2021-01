Suma FABULOASA pe care a castigat-o Dorian Popa de pe urma lui Chelutu! Dezvaluirile incendiare ale artistului

Dorian Popa a facut dezvaluiri incendiare in ultimul sau vlog.

Artistul a raspuns unor intrebari ale fanilor pe contul sau de Youtube. Intrebat daca si-ar vinde catelul pentru 100.000 de dolari, Dorian Popa a marturisit cati bani a castigat de pe urma lui Chelutu.

"Doamne-Doamne a avut un plan exceptional pentru Chelutu si l-a facut din cersetor print. L-am adoptat pe Chelutu fara niciun gand de a-l aduce in mediul online. Nici macar o frantura de idee nu am avut in cap sa fac din el persoana publica.



Se pare, insa, ca Doamne-Doamne a vrut ca voi sa-l iubiti, dar eu va pot marturisi ca a depasit din punct de vedere contractual de foarte mult timp suma de 100.000 de dolari, asa ca as fi in pierdere daca l-as vinde pentru atat", a recunoscut Dorian Popa in cel mai recent vlog postat pe contul sau de Youtube.

Chelutu a devenit 'vedeta' dupa ce Dorian Popa a lansat piesa 'Inoata Chelutu', care a depasit 19 milioane de vizualizari pe Youtube in doar 4 luni.

