Dorian Popa a spus cat se castiga dintr-un canal de Youtube cu doua milioane de abonati! Suma lunara e halucinanta

Dupa ce si-a schimbat numele, Dorian Popa a mai starnit cateva controverse facand dezvaluiri senzationale.

Artistul a recunoscut cati bani castiga din vlogurile pe care le posteaza pe contul sau de YouTube. Dorian Popa are doua milioane de abonati si a declarat ca sunt luni in care castiga peste 100.000 de euro.

"Din vizualizari faci între 7.000 si 15.000 de dolari pe luna si daca mai faci si publicitate bine gandita, poti sa te duci intre 20.000 si 40.000 de euro pe luna.

Deci plus vizualizarile, te duci undeva intre 30.000 - 50.000 si daca mai ai si contracte pe un an, cum am eu, sar de o suta lejer", a declarat Dorian Popa, potrivit Aleph News.

