Dezvaluirile incredibile ale lui Dorian Popa! Ce mananca in fiecare dimineata de cand e la cura: "Nici nu ma gandesc, il dau pe gat si aia e!"

Dorian Popa isi incepe fiecare zi cu un cocktail-surpriza!

Vloggerul si-a dezvaluit reteta de dimineata din cura pe care o tine. Desi recunoaste ca pentru multi ar putea fi o combinatie greu de acceptat, Dorian n-are probleme sa inghita preparatul.

"Ziua incepe asa: 4 albusuri crude cu apa, totul in blender, un pumn de alune de padure, un pumn de caju si un pumn de goji. Le arunci acolo si la sfarsit vii cu o cupa de proteina fara carbohidrati, care avand un gust de vanilie, ciocolata, ce vrei tu... amelioreaza albusul ala crud. Nu trebuie sa gandesti foarte mult, o dai pe gat si aia e", a spus Dorian la Antena Sport.

Popa e mare fan carne. Desi spune ca e constient ca nu e cel mai sanatos obicei, Dorian n-a rezistat nicio zi fara carne de ani buni: "Iau mese bogate in proteina. Eu sunt cu carnea si cu ciupercuta, cu carnea si cu salatica. Eu sunt carnivor. Nu-i tocmai bine, stiu, stiu! Nu cred in vegetarianism, omul poate sa aleaga ce doreste in viata lui. N-am mai avut o zi fara carne de ani de zile. Mama stie, daca nu ma asteapta cu o fripturica... stie ea ce sa-mi faca, de fapt".