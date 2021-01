Dorian Popa vrea sa-si puna inca un nume in buletin! Incredibil: cum vrea sa-l cheme

Dorian Popa a luat o decizie cu care si-a surprins familia si iubita.

Cantaretul s-a hotarat sa isi schimbe numele si a facut toate demersurile pentru ca acest lucru sa devina realitate.

Dorian Popa a solicitat modificarea prenumelui sau din Dorian Laurentiu in Dorian-Hatz, cererea lui fiind publicata in Monitorul Oficial.

"Popa Dorian Laurentiu, cu domiciliul in judetul Ilfov, nascut la data de 7 august 1988, solicita schimbarea prenumelui numelui sau din Dorian-Laurentiu in acela Dorian-Hatz, spre a se numi Popa Dorian-Hatz", se arata in Monitorul Oficial.

Al doilea prenume pe care si l-a ales artistul face referire la una dintre piesele sale, lansata in urma cu doi ani.