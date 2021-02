Razboi pe fata in lumea divelor? Cum s-au "intepat" si ce-au avut de impartit cele mai faimoase femei ale planetei

Celebrele surori americance Kim Kardashian si Kylie Jenner s-au tachinat reciproc prin intermediul retelelor de socializare.

Pe langa faptul ca are mari probleme in casnicia cu Kanye West, Kim Kardashian (40 de ani) pare sa fi intrat intr-o mica disputa cu sora sa vitrega, la fel de cunoscuta Kylie Jenner (23 de ani), femeia care detine titlul de cea mai tanara miliardara a lumii.

Protagonistele show-ului "Keeping Up with the Kardashians" si-au platit niste polite dupa ce Kim a postat pe contul de Instagram o fotografie din vacanta. Ea a aparut intr-o costumatie sexy, bucurandu-se de vacanta in Insulele Turks si Caicos alaturi de o alta diva de peste Ocean, Stassie Karanikolaou, nimeni alta decat cea mai buna prietena pe care o are Kylie Jenner.

La mesajul explicativ, Kim a postat, cu sau fara voie, un text care nu i-a fost pe plac surorii sale vitrege: "Noua Kylie si Stass". In replica, Jenner s-a limitat sa comenteze fotografia cu un simplu "whatever', semn ca n-o intereseaza absolut deloc cele intamplate. Evident, aceasta mica scanteie in relatia dintre Kim Kardashian si Kylie Jenner a fost speculata la maximum de presa tabloida americana, chiar daca in cele din urma se va dovedi ca e un simplu foc de paie.