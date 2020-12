GAFA de proportii in ajun de Craciun. Mesajul de felicitare cu care clanul Kardashian s-a facut de RAS

Kim Kardashian a fost cea care a scos la iveala o greseala impardonabila a celebrei familii infometate de faima.

La nivelul de popularitate de care se bucura clanul Kardashian peste Ocean si numai, orice greseala se plateste scump. Asa se intampla si acum, cand o idee laudabila avuta de Kim s-a transformat in ironii pe retelele de socializare.

Totul a pornit de la faptul ca traditionala felicitare de Craciun a membrilor familiei n-a mai avut loc in 2020 din cauza pandemiei, iar Kim Kardashian a aruncat o privire in trecut, la fotografiile festive mai vechi. Una dintre acestea a atras atentia in mod special, cu o greseala inexplicabila de ortografie. "Numele lui Khloe e scris gresit, wtf...", a remarcat jenata cea mai cunoscuta dintre surorile Kardashian.

Intr-adevar, in poza cu pricina apare "Khole" in loc de Khloe, aceasta fiind alaturi de Kim, Kourtney si fratele Rob, inconjurandu-l pe tatal Robert, decedat intre timp.

Tweet kardashian Citeste si: