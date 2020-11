Teorie halucinanta a vedetei cunoscute de milioane de oameni! Ce spune una dintre surorile Kardashian despre purtarea mastilor! Fanii au innebunit

Kourtney Kardashian a lansat o teoriei a conspiratiei despre mastile de protectie impotriva COVID-19.

Vedete in varsta de 41 de ani a postat pe Instagram o teorie a conspiratiei care sustine ca purtarea mastii pe nas si gura poate avea efecte daunatoare si poate provoca boli grave precum cancerul.

Ea a distribuit pe contul ei de Instagram o postare in care sustine ca mastile chirurgicale contin PTFE, un agent cancerigen fabricat din fluor sintetic.

"Potrivit Cancer.Org, creste riscul aparitiei tumorilor hepatice, testiculare, pancreatice, renale si mamare + colita ulcerativa, boli tiroidiene, preeclampsie si colesterol ridicat. Expunerea ridicata poate provoca simptome asemanatoare gripei si hemoragii in plamani, ducand la sufocare", a fost postarea vedetei.

Multi fani ai seriei "Keepin Up With The Kardashian" au criticat-o pe Kourtney, deoarece a raspandit informatii false despre purtarea mastii. Pana in acest moment nu exista date stiintifice care sa dovedeasca acest lucru.

"I-as sugera sa ramana la bloguri despre stilul de viata in loc sa se joace de-a doctorul", a scris un fan.

"Una este ca un necunoscut sa scrie pe retele sociale ca mastile cauzeaza cancer, alta e sa faca acest lucru @kourtneykardashian, care are un cont urmarit de 100 de milioane de adepti. Pur si simplu e inacceptabil", a spus Un doctor din Marea Britanie, Joshua Wolrich, pe Twitter.

Familia Kardashian a fost critica pentru actiunile din timpul pandemiei. Kylie Jenner a organizat o petrecere de Halloween si de ziua ei pe 31 octombrie. Aproximativ 100 de persoane au participat la petrecere, iar personalul hotelului s-a simtit incomod, deoarece multi oaspeti nu purtau masti.