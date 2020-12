Politistii sunt si INFRACTORI! Gesturile cu care si-au facut de RUSINE uniforma. Barbatii au platit cu INSIGNA

Politia Nationala din Spania s-a confruntat cu un episod care nu face cinste celor care trebuie sa vegheze la respectarea legii.

Incidentul s-a produs la data de 19 decembrie, in capitala Madrid, o femeie de 27 de ani plangandu-se de o agresiune sexuala la care a fost supusa de doi politisti aflati in timpul serviciului.

Conform declaratiilor tinerei, aceasta ar fi fost urmarita pana la intrarea in blocul unde locuia, acolo unde unul dintre politisti a oprit-o pentru o perchezitie corporala, sustinand ca are de ascuns ceva. Doar ca actiunea acestuia, sub privirile celuilalt, a depasit limitele bunului simt, iberica trezindu-se cu mainile in sutien si cu pantalonii desfacuti.

Gesturile abuzive ale politistilor au fost urmate de un altul la fel de rusinos, care i-a deconspirat in cele din urma. Astfel, luand numarul de telefon al tinerei, acestia i-au trimis fetei mai multe fotografii nud, care au ajuns in cele din urma pe mana anchetatorilor. Pana la finalizarea cercetarilor, politistilor infractori le-au fost retrase toate drepturile, inclusiv insignele si pistoalele din dotare.

