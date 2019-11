N-a facut SEX UN AN inaintea unui meci! Dezvaluiri incredibile din cariera lui Mike Tyson

Si-a dorit atat de mult sa castige un meci, incat a uitat de viata personala.

Campion absolut in box intre 1988 si 1990, Mike Tyson a avut o cariera plina de evenimente. Intr-o conferinta de presa, Tyson a vorbit despre sacrificiile pe care le-a facut de-a lungul timpului pentru a reveni in top. Inaintea luptei cu Lennox Lewis din 2002, Tyson si-a impus un regim strict de viata. Boxerul a dezvaluit ca nici macar nu s-a atins de sotia sa timp de un an inaintea bataii celebre de la inceputul deceniului trecut.

"Esti al naibii de singur in sportul asta. Esti cat de singur poti sa fii. Nu am facut dragoste cu sotia mea un an inainte de meci. Nu mi-am vazut copiii de luni de zile", a spus Tyson in fata reporterilor.