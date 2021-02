Miraculos! Ce se va intampla cu cainele vagabond lovit de masina pe o strada din Romania si lasat pe marginea drumului

Presa britanica relateaza cazul emotionant al unui caine accidentat extrem de grav in tara noastra si care va primi o noua sansa la viata.

Nero e numle catelului vagabond in varsta de 1 an a carui soarta parea sa fie scrisa in momentul in care a fost lovit atat de tare de o masina pe strazile din Romania incat si-a pierdut jumatate din piciorul stang din fata si o parte a labei din spate, pe aceeasi parte.

"Miracle's Mission" e numele unei organizatii de caritate din Marea Britanie care a auzit de cazul lui Nero, gasit in cele din urma de un trecator, abandonat pe marginea drumului si intr-o mare suferinta. Au urmat eforturile de mobilizare ale organizatiei respective, iar cainele va avea sansa in curand sa primeasca o proteza speciala cu care sa-si reia modul normal de viata. Pretul dispozitivului e si el unul impresionant, de aproximativ 1.500 de euro, tinand cont ca avem de-a face cu un animal.

"Nero are doar un an si a trecut deja prin atat de multe in viata sa scurta. E foarte jucaus si plin de energie, dar acum nu poate nici sa se joace, nici sa mearga asa cum ar vrea", a declarat Victoria Bryceson, fondatoarea "Miracle's Mission".

