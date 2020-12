Nici in filme nu vezi asa ceva! O fetita de 2 ani, salvata miraculos dintr-un incendiu DEVASTATOR. E incredibil cine a fost EROUL

O poveste impresionanta, cu final fericit, s-a produs intr-o localitate din statul american Tennessee, in urma unui incendiu distrugator.

Intreaga gospodarie a familiei Davidson a fost pusa la pamant de flacari, insa partea buna e ca toti membrii familiei au scapat cu viata. Focul izbucnit in cursul serii de 8 decembrie i-a suprins dormind pe Nicole si Chris Davidson, care imparteau casa cu copiii lor Eli (7 ani), Elijah (aproape 3 ani) si Erin, ultima in varsta de numai 22 de luni.

Dupa ce au simtit miros de fum, cei doi soti au depus eforturi disperate pentru a-si salva copiii. Cu Eli si Elijah a fost mai usor, insa in camera fetitei Erin nu se putea patrunde pe usa. "Focul era atat de puternic incat era imposibil sa intru", a marturisit ulterior Chris Davidson.

"Am iesit afara pentru a intra pe geam, dar nu puteam sa ajung, era prea inalt. Asa ca l-am luat pe Eli, care a reusit sa intre si s-o ia pe Erin din patutul ei. A facut ceva ce un adult n-ar face niciodata. Suntem mandri de el", a completat tatal celor trei copii. "La inceput am crezut ca n-o pot face. M-am speriat, dar nu voiam s-o las pe sora mea sa moara", a spus eroul intregii intamplari.

