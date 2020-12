A fost descoperita prima PLANTA care se poate ascunde de OAMENI! Unde traieste si modul MIRACULOS in care se camufleaza

Un studiu recent al specialistilor chinezi a scos in evidenta o planta care isi adapteaza culoarea in functie de pericolul de recoltare.

Plantele "Fritillaria delavayi" sunt intens utilizate in medicina traditionala chineza si traiesc la mare inaltime, pe versantii stancosi, astfel ca nu e deloc usor de ajuns la ele. Totusi, in anumite zone mai accesibile, oamenii au reusit sa patrunda, iar recoltarea se face la foc automat.

Doar ca, surpriza, conform studiilor efectuate, planta respectiva a simtit pericolul din ultima vreme si s-a adaptat situatiei, schimbandu-si culoarea. Se poate vedea cum acelasi tip de "Fritillaria delavayi" apare intr-o culoare stridenta (de exemplu galben) in zonele mai putin circulate si intr-o nuanta maronie, de camuflaj, in locurile "vanate" de oameni, sansele de supravietuire fiind in acest caz mult mai mari.

