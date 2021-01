Povestea sotilor care au primit "interzis" in parcul de distractii pentru ca sunt prea "grei". E miraculos ce-a urmat

Din cauza frustarilor aparute ca urmare a kilogramelor in exces, un cuplu de americani s-a pus pe slabit, reusind o transformare uluitoare.

Becky si Ethan Spiezer din orasul Rockford (Illinois) sunt protagonistii unei povesti care i-ar putea inspira si pe altii in lupta cu greutatea. Ei bine, in urma cu numai doia ani, Ethan se apropia vertiginos de 200 de kilograme, iar Becky avea si ea in jur de 140. Astazi, cei doi au scapat impreuna de mai mult de 130 de kilograme si sunt de nerecunoscut, dupa cum se poate vedea in poza de mai jos.

Ei au povestit presei americane ce i-a determinat sa inceapa cura de slabire. Astfel, parinti a doi copii, Ethan si Becky au programat o excursie in familie la Universal Studios, celebrul parc tematic din California. "Eram atat de incantati, insa totul a inceput destul de greu cand nu ma puteam incadra in scaunul avionului", a recunoscut Ethan. Ulterior, ajunsi in parcul de distractie, s-au lovit de un alt obstacol neasteptat. "Am aflat ca suntem prea grei pentru unele plimbari. Ajunsi acasa, am stiut amandoi ca trebuie sa facem o schimbare", a completat Becky.

Caile alese pentru slabit au fost initial diferite, Ethan combinand sportul cu mancarea sanatoasa, in timp ce Becky a luat la rand toate dietele. "Dupa 6 luni rezultate erau mici, asa ca am inceput si eu sa merg pe jos si sa aplic planul lui Ethan", a mai spus Becky.

