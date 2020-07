Ronaldo isi rasfata fanii dupa infrangerea cu AC Milan! Postarea superstarului a devenit virala in doar cateva minute!

Cristiano Ronaldo pare ca a si uitat meciul cu AC Milan in care Juventus a fost invinsa cu 4-2.

Portughezul s-a bucurat astazi de o zi libera pe care a trecut-o la soare, in compania familiei sale.

Pentru a-si bucura si fanii, el a rugat-o pe Georgina sa ii faca o fotografie in timp ce statea pe sezlong. Ronaldo si-a etalat astfel fizicul de invidiat pe contul sau oficial de Instagram.

Fotografia a fost insotita de mesajul "Recharge", care sugereaza ca acesta este modul in care el isi reincarca bateriile pentru partidele viitoare. Postarea superstarului portughez a adunat peste 5,5 milioane de aprecieri in doar doua ore.

In coltul din stanga sus al imaginii apare silueta Georginei, care a postat la randul sau o fotografie de astazi. Ea a aparut in ipostaza in care Ronaldo s-a fotografiat in weekend-ul trecut, in piscina, alaturi de copiii lor.