Messi si Ronaldo nici nu viseaza la SUMA asta! Cine e fotbalistul INGROPAT in bani. Va lua 7 lei pe SECUNDA, timp de 10 ani!

Cel mai banos contract din istoria sportului a fost semnat la echipa Kansas City Chiefs din fotbalul american.

Peste Ocean e cunoscuit deja drept primul sportiv care a atins bariera jumatatii de miliard de dolari in ceea ce priveste valoarea financiara a unui contract. Mai precis, Patrick Mahomes II (24 de ani), quarterback la echipa din Kansas City, campioana ultimului sezon, a fost convins sa ramana la club inca un deceniu, urmand sa primeasca in schimb fabuloasa suma de 503 milioane de dolari, echivalentul a 46 de milioane de euro pe an.

Ca sa facem o comparatie cu fotbalul clasic, Messi si Ronaldo au salarii care se invart in jurul a 40 de milioane de euro. De asemenea, putem face un calcul simplu din care sa realizam ca Patrick Mahomes (fiul lui Pat Mahomes, fost jucator de baseball) va castiga in urmatorii 10 ani aproximativ 122.000 de euro pe zi. Mergand mai departe, conturile americanului se vor umple intr-un ritm ametitor (1,4 euro pe secunda), ceea ce tradus in banii romanesti inseamna aproximativ 7 RON pe secunda.