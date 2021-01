Melania Trump a plecat de la PUTERE cu o GEANTA unica in lume. E INCREDIBIL ce trebuie sa faci ca s-o cumperi

Sotia lui Donald Trump a atras atentia cu tinuta ei in ultima zi petrecuta de cei doi la Casa Alba.

In timp ce Joe Biden se bucura de Ziua Inaugurarii, la Capitoliu, Donald Trump si Melania paraseau Casa Alba, punand astfel capat unui mandat de 4 ani in care si-au atras numeroase critici. In calitate de fost fotomodel, Melania si-a taiat si de aceasta data bucatica de "glorie", fiind analizata din cap pana in picioare de presa mondena.

Alegerea Melaniei pentru ultima zi ca Prima Doamna a fost o tinuta sobra, accesorizata insa cum nu se poate mai bine. Astfel, specialistii au observat in primul rand geanta exclusivista pe care a purtat-o Melania, un model Birkin al brandului Hermes, din piele de crocodil negru, cu o valoare estimata de 70.000 de dolari.

Este una dintre cele mai dorite genti in randul doamnelor, care e foarte greu de achizitionat chiar daca banii ar fi ultima problema. Asta pentru ca stocul este unul extrem de limitat, iar geanta Birkin se vinde cu ajutorul unei liste de asteptare care se intinde pe o perioada de aproximativ 5 ani.