"BLOCK IVANKA!" Operatiunea MESCHINA cu care Melania Trump a vrut s-o IZOLEZE pe fiica presedintelui SUA. Razboi INFINIT intre cele doua femei din preajma lui Donald

O carte scrisa de o fosta colaboratoare a Primei Doamne scoate la iveala noi aspecte ale rivalitatii dintre sotia lui Trump si fiica acestuia.

Stephanie Winston Wolkoff e numele autoarei care va pune paie pe foc in ceea ce priveste relatia oricum stricata dintre Melania si Ivanka, sotia, respectiv fiica si asistenta presedintelui Statelor Unite. Desi cartea scrisa de Wolkoff, "Melania & Me", va iesi pe piata abia la 1 septembrie, presa americana a pus mana pe cateva paragrafe.

Astfel, una dintre dezvaluirile spectaculoase se refera la asa-zisa operatiune "Block Ivanka" pusa la cale de Melania in 2016, imediat dupa ce Donald Trump a castigat alegerile. Fostul model de origine slovena, acum in varsta de 50 de ani, a facut la acea vreme tot ce era omeneste posibil, cu ajutorul lui Stephanie Winston Wolkoff, pentru a o impiedica pe Ivanka (38 de ani) sa apara in fotografiile oficiale sau sa fie cat mai departata de centrul atentiei.

"Ivanka mi-a trimis o fotografie de la juramantul lui Barack Obama si mi-a spus ca e pacat ca Donald Trump sa n-aiba alaturi intreaga familie", a scris Wolkoff in cartea mentionata. "Da, a fost o operatiune meschina, condusa de Melania. Trebuia sa facem totul pentru ca Ivanka sa nu apara in prim-plan la inaugurarea mandatului tatalui ei", a completat autoarea cartii.