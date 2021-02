La nebunia asta nu se gandea nimeni. Cine e vedeta care umbla cu milioanele de euro in frunte. Fanii s-au ingramadit sa-l vada

Un cunoscut rapper american a facut o schimbare de look cu care si-a socat numerosii admiratori.

Symere Woods (26 de ani), devenit celebru sub numele de scena Lil Uzi Vert, e recunoscut pentru caracterul non-conformist, pentru numeroasele tatuaje si piercing-uri de pe corp, precum si pentru coafurile extravagante. Nimeni nu s-ar fi asteptat insa ca artistul sa apara in public cu un diamant costisitor implantat in frunte.

Desi pare greu de imaginat si provoaca fiori pe sira spinarii privitorilor, americanul chiar a facut acest lucru, devenind un om cu stea in frunte, asa cum se spune in limbaj romanesc. Iar bijuteria afisata cu mandrie de Lil Uzi Vert nu e una oarecare, diamantul roz fiind estimat la 24 de milioane de dolari, bani pe care i-a economisit special, timp de mai multi ani. Lil Uzi Vert si-a expus noua imagine pe Instagram, unde a avut un succes colosal, adunand aproape 10 milioane de vizualizari in numai 24 de ore.