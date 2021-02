Asta ar fi cea mai mare nebunie. Toti oamenii din lume, adunati intr-un singur oras. Romania e locul ideal!

Un proiect suprarealist al unui arhitect lanseaza o varianta extrema pentru salvarea planetei Pamant de influenta oamenilor.

S-a vorbit deseori, inclusiv pe perioada pandemiei, de cat de mult are de suferit mediul inconjurator o data cu cresterea necontrolata a populatiei globale si a actiunilor daunatoare ale omului asupra naturii. Pornind de la aceasta realitate, arhitectul Liam Young a creat proiectul Planet City prin care si-a imaginat 10 miliarde de oameni (in prezent sunt doar 8) care sa traiasca intr-un singur oras, de dimensiuni gigantice.

Astfel, ar fi nevoie de un teritoriu de 221.000 de kilometri patrati, care coincide aproape perfect cu suprafata Romaniei, tara noastra avand putin peste 238.000 de kilometri patrati. Astfel, oamenii ar ocupa doar 0,02 la suta din planeta, iar restul ar ramane zone "salbatice".

Pentru a ne imagina si mai bine ce inseamna asta, arhitectul respectiv a precizat ca ar fi nevoie de cladiri cu 165 de etaje, asta in timp ce numarul limbilor si dialectelor vorbite ar depasi cifra de 7.000. De asemenea, pentru alimentarea populatiei cu hrana sunt necesari vreo 40.000 de pomi fructiferi sau lacuri in care sa traiasca aproape 35 de milioane de pesti. In plus, tot pentru a proteja natura, ar trebui instalate vreo 50 de milioane de panouri solare.

