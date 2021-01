Ce nebunie! Cea mai tatuata femeie din lume a depasit orice limita. Care e zona corpului de care nu vrea sa se atinga

Britanica Becky Holt (33 de ani) a ajuns sa fie tatuata pe 95 la suta din suprafata corporala.

E recunoscuta in Regat drept cea mai tatuata femeie si probabil ca nimeni in lume n-a ajuns la un nivel asemanator. Becky recunoaste ca a investit o avere in desenele sale corporale, aproape 50.000 de euro, iar multa lume n-o vede cu ochi buni, considerand infatisarea ei drept una "infricosatoare" si "ticaloasa".

Intr-un interviu pentru presa britanica, ea a facut cateva dezvaluiri legate de experianta sa cu tatuajele. Astfel, intreaga poveste a inceput la 15 ani, cand adolescenta Becky a vrut neaparat sa aiba numele iubitului pe picioare. A fost doar punctul de pornire, pentru ca au urmat apoi alte sute de tatuaje.

"Cele mai durerose locuri au fost la subsuoara si in zona intima. A fost oribil, dar suportabil", a recunoscut Becky. Pana la 22 de ani, toate tatuajele ei erau ascunse, dar apoi a inceput sa se "picteze" si in locurile vizibile. Totusi, chiar si cea mai tatuata femeie din lume are o limita. "Nu vreau sa-mi mai fac nimic la fata, mi-ar strica estetica", a recunsocut britanica.

In decembrie anul trecut, Becky Holt a devenit si mama, precizand ca isi va incuraja fiica sa faca la fel atunci cand va creste.