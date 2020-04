INCREDIBIL | Cati angajati din Romania au fost trimisi in somaj tehnic sau si-au pierdut locul de munca! Sondajul facut de una dintre cele mai mari platforme de recrutare

BestJobs a realizat un sondaj cu privire la numarul angajatilor afectati de pandemia de coronavirus.

Una dintre cele mai mari platforme de recuratare, BestJobs, a realizat un sondaj cu privire la numarul angajatilor care si-au pierdut locul de munca sau au fost afectati de pandemia de coronavirus. Unul din zece angajati care au participat la acest sondaj au spus ca si-au pierdut locul de munca.

Doar 32% dintre angajati au ramas in continuare cu un loc de munca in conditii normale, fara ca salariul sa le fie afectat in vreun fel. In conditiile in care se afla Romania in acest moment, 90% dintre angjati aprecieaza ca e dificil sau chiar foarte dificil sa gasesti un loc de munca. O treime dintre angajati se tem ca ar putea sa isi piarda locul de munca in perioada urmatoare, potrivit sondajului, iar aproape 35% se asteapta sa gaseasca cu greu un nou loc de munca.

28% dintre angajati sunt ingrijorati in ceea ce priveste dobandirea unui salariu mic, iar aproape 17% se tem ca ar trebui sa isi gaseasca un alt loc de munca, sa se reprofileze. Doar 15% dintre angajati sunt de parere ca situatia lor profesionala va ramane neschimbata in acest an.

Tweet Romania coronavirus Citeste si: