Imaginile atacului sunt infioratoare! Tanarul pescar a scapat ca prin minune de falcile rechinului-balena. Cat de norocos a fost

Un adolescent de 18 ani a scapat miraculos fara urmari fizice dupa o intalnire terifianta cu unul dintre cei mai mari pradatori marini.

Jahmon Wilson din Noua Zeelanda va tine minte intreaga viata aceasta experienta traita in largul coastelor orasului Nelson. Iesit la o partida de pescuit cu harponul, tanarul a afost avertizat la un moment dat de coelgii din jur de aparitia rechinilor, dar n-a avut timpul necesar sa se retraga indeajuns de mult la mal.

Tinand in mana instrumentul de pescuit cu care izbutise sa prinda un peste, Jahmon a sperat doar ca va fi ocolit de rechinii amenintatori. N-a fost chiar asa, un exemplar de aproape 3 metri de rechin-balena apropiindu-se in forta pentru a-i smulge pestele capturat din harpon, la doar cativa centimetri de mana lui Jahmon.

"Initial am crezut ca pestele avea ceva mai multa viata in el, se mai intampla sa se zbata dupa ce e prins. Apoi am simtit forta rechinului si am vazut apa alba din jurul meu. M-am tinut de arma mea, asa ca m-a remorcat prin apa vreo 20 de metri inainte de a pleca", si-a amintit Jahmon. "In general acest tip de rechini nu sunt foarte agresivi, dar asta a fost unic, sunt sigur. Am avut noroc ca nu mi-am pierdut mana", a mai spus neo-zeelandezul.