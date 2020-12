VIDEO Uluitor! S-a scufundat sa prinda raci, dar s-a intalnit cu RECHINUL CIOCAN. "Arma" improvizata care i-a salvat viata

Un pescar australian a trait cea mai mare spaima a vietii la intalnirea subacvatica cu unul dintre cei mai periculosi pradatori.

Dion Creek din regiunea Queensland a intrat in apa singur pentru a prinde niste raci într-un recif de lângă Golful Prințesei Charlotte. Ultimul lucru la care se astepta barbatul era sa fie vizitat de un rechin, dar acest lucru s-a intamplat, asa cum se poate vedea in imaginile de mai jos.

Simtind posibila prada, rechinul ciocan cu o lungime de aproximativ 2,5 metri s-a apropiat in viteza de Dion, care a avut insa inspiratia de a reactiona si de-l lovi chiar cu aparatul de fotografiat pe care il avea in mana. Australianul n-a scapat asa de usor pentru ca rechinul s-a intors de inca doua ori sa-l atace pe Dion, acesta raspunzandu-i in aceeasi maniera, inainte ca temutul peste sa se indeparteze definitiv.

"L-am impins o data, a venit inapoi. L-am lovit a doua oară și apoi a treia oară. Eram singura persoană în apă, în barcă mai erau doi prieteni", si-a amintit norocosul Dion.

