"Il urasc pe Dybala!" Mama iubitei jucatorului de la Juve a rabufnit! De ce nu-l suporta pe fotbalist. FOTO

Actrita argentiniana Catherine Fulop il cearta pe Dybala pentru ca o tine dearte pe fiica ei.

Paulo Dybala si Oriana Sabatini formeaza una din cele mai spectaculoase cupluri din Italia. Cei doi sunt impreuna de cateva luni, iar Oriana s-a mutat langa Paulo la Torino. Asta nu ii pica bine mamei Orianei, actrita Catherine Fulop (54 de ani).

Recent, ea a declarat ca il uraeste pe Dybala. Motivul? "Paulo Dybala este motivul pentru care fiica mea s-a mutat in Europa . I-am zis ca il urasc, dar mi-a raspuns ca are grija de ea. Au implinit un an impreuna si sincer cand a plecat am zis ca mor fara ea. Patru luni fara ea au trecut foarte greu", a povestit cea care ar putea deveni soacra lui Dybala in curand.



