Leo Messi a facut-o fericita pe fosta Miss Bum Bum, Suzy Cortez.

Miss Bum Bum a fost in culmea fericirii la primul gol marcat de Leo Messi in acest sezon de la Liga. Messi a marcat cum nu se putea mai frumos: din lovitura libera in victoria cu Sevilla, scor 4-0. Reusita argentinianului a facut-o pe Suzy sa sara de pe scaun si sa-si arate posteriorul care a facut-o celebra.



