Adil Rami a uitat-o pe Pamela Anderson! S-a cuplat cu o BOMBA SEXY din Anglia si a zburat cu avionul special pentru ea. FOTO

Adil Rami s-a cuplat cu o vedeta din Anglia.

Adil Rami a trecut peste relatia cu Pamela Anderson, incheiata dupa ce actrita l-a acuzat pe fotbalist ca o insala. Acum Ramni s-a cuplat cu o vedeta de reality show din Anglia, Chloe Sims, si a zburat cu avionul din Franta in Anglia doar ca sa o scoata la cina in oras.

La fel ca Pamela Anderson, si Chloe e mai in varsta decat Rami, are 37 de ani, in timp ce fotbalistul lui Marseille are doar 33 de ani.



