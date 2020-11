GIGANTUL din culturism si-a dezvaluit dieta. Prefera omleta cu ciocolata! Meniul zilnic are 7 mese

Jamie Christian Johal, supranumit „Gigantul”, este cunoscut drept cel mai inalt culturist din lume.

Britanicul de 136 de kilograme si cu o inaltime de 1,95 metri se pregateste intens pentru concursul Olympia 2021 si a dezvaluit in presa din Regat cateva dintre secretele sale culinare.

Astfel, cel comparat cu Superman pe retelele de socializare investeste aproximativ 300 de euro saptamanal doar pentru achizitionarea alimentelor necesare, deci intre 40 si 50 de euro pe zi. "În această dimineață am avut o omletă, dar nu am putut decide ce vreau deasupra. Deci, într-o jumătate am avut ketchup și muștar, dar în cealaltă jumătate am avut ciocolată neagră", a spus uriasul Jamie.

Iata si cum arata un exemplu de meniul zilnic al sportivului, pentru a ajunge la un necesar zilnic de 6.400 de calorii:

Masa 1: Făină de ovăz, unt de migdale, pudră de proteine ​​și banane

Masa 2: Carne de curcan și paste

Masa 3: Cremă de orez și praf de proteine ​​

Masa 4: Budinca de orez, gem și banane

Masa 5: Burger de carne tocată cu cartofi la cuptor

Mese 6: Somon cu paste

Masa 7: Smoothie cu conținut ridicat de calorii