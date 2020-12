Gata, s-a gasit LEACUL pentru coronavirus? SEFUL DE STAT care a lansat ideea NEMAIAUZITA. Oamenii de stiinta au ramas MASCA

Presedintele Turkmenistanului, o tara care nu crede in pandemie, spune ca remediul impotriva coronavirusului se afla in natura.

Gurbanguly Berdymukhamedov este cel care conduce intr-un regim dictatorial tara asiatica, astfel ca parerile sale nu sunt comentate de nimeni in Turkmenistan. De altfel, turkmenii au fost mult timp una dintre putinele tari care au refuzat sa creada in pandemie si in virusul ucigas, Berdymukhamedov fiind cel care a impus chiar nepurtarea mastii de protectie, sub amenintarea inchisorii.

Acum, dupa ce Turkmenistanul s-a lovit la randul sau de valul de imbolnaviri, presedintele tarii a oferit o declaratie total neasteptata, afirmand ca leacul impotriva coronavirusului e la indemana oricui. "Oamenii de știință din întreaga lume caută remedii, iar unul dintre acestea e rădăcina lemnului dulce", a spus Berdymukhamedov într-o întâlnire cu alți membri ai guvernului. "Chiar și o concentrație scăzută a unui extract apos de lemn dulce este capabilă să facă față bolii", a adăugat el, fara sa ofere si garantii stiintifice in acest sens.

In aceeasi idee, spatiile publice din Turkmenistan se dezinfecteaza de mult timp cu o solutie obtinuta dintr-o planta, alharma, căreia i se atribuie efecte medicamentoase asupra sănătății umane. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) i-a avertizat pe oamenii din Turkmenistan sa nu creada in aceste solutii si sa respecte masurile clasice de protectie.

