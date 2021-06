Fotografii incendiare cu Rihanna in prim-plan! Cat de bine arata megastarul la 33 de ani si cum isi promoveaza brand-ul

Una dintre cele mai cunoscute soliste ale lumii nu s-a ferit sa-si arate formele.

La 6 ani de la lansarea ultimului albun si cu fanii tot mai nemultumiti de acest fapt, Rihanna gaseste metode noi prin care sa ramana in lumina reflectoarelor. "Riri", asa cum este poreclita, a pozat sexy si a aprins imaginatia celor care o urmaresc, fiind intr-o forma fizica de invidiat pentru orice femeie trecuta de 30 ani.



Mai exact, intr-o campania promotionala pentru Savage X Fenty pe care o detine, artista a pozat in lenjerie intima, fiind cea mai buna varianta de reclama pe care putea sa o gasesasca si sa atraga atenia lumii, pentru ca vanzarile sa fie la un nivel ridicat.

Cantareata este recunoscuta pentru stilul fara inhibitii pe care il are, dar aici vorbim de o promovare facuta intr-un mod inteligent, folosindu-se de numele si brand-ul pe care l-a format in industria muzicala, pentru a se dezvolta si in alte domenii si a-si continua succesul.

