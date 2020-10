Fosta actrita Disney intrata in industria pentru adulti s-a pregatit de Halloween! Costumul cu care a incins imaginatia fanilor Bella Thorne

Vedeta a incins din nou atmosfera pe Instagram.

Tanara in varsta de 23 de ani a pozat in rolul Scufitei Rosii sexi si este deja gata de Halloween. Vedeta s-a imbracat in latex rosu si a postat o serie de ipostaze fierbinti pe contul ei de Instagram, oferind fanilor ei fiecare unghi al tinutei neobisnuite.

Imbracata din cap pana in picoare in rosu, Bella si-a etalat si tatuajul de pe fesa: "Musca-ma", acesta fiind probabil un mesaj pentru "lupii" care trec pe langa ea.

Pastrand tematica basmului din secolul X, in care o fetita isi viziteaza bunica in padure, ea a adaugat in descrierea fotografiilor: "Bunica nu a fost de acord cu tinuta mea".

Bella Thorne a devenit celebra in emisunea Disney, Shake It Up, inainte de a aparea in seria de filme Babysitter. Acum, este una dintre cele mai mari vedete de pe site-ul pentru adulti Only Fans. In august ea a recunoscut ca a castigat 2 milioane de euro in prima saptamana pe site.