"#fuckthelosers" Mesaj pentru Becali de la Anamaria Prodan? Ce a putut sa scrie pe net

Transferul lui Dennis Man a creat un adevarat scandal in Romania.

Anamaria Prodan a fost sarita din schema de catre Bacali in cazul transferului lui Man la Parma. Chiar daca ea il impresaria pe jucator, de mutare s-a ocupat Giovanni Becali, care ar fi adus o oferta mult mai buna, dupa cum a precizat Gigi Becali. Joi, Anamaria Prodan l-a atacat in spatiul public pe finantatorul de la FCSB, iar Gigi Becali a declarat ca nu vrea sa mai colaboreze cu ea niciodata.

"Stiu un lucru: dreptatea e dreptate. Giovanni de la A la Z a facut transferul, nu el, ca nu are voie, dar prin cunostinte. Totul e pe meritul lui, dreptatea e dreptate, trebuie sa fie facuta. E meritul lui.

Nu vorbesc despre Anamaria, nici nu o sa mai vorbesc in viata mea. Ce spune ea cu familia nu e adevarat, o lasam in pace. Eu nu discut in viata mea cu femei. Am vorbit cu ea pentru ca il respectam pe Reghe, am lucrat cu el, am zis ca e nevasta omului.

Nu mai vreau sa vorbesc nici despre ea, nici despre Moggi, nici despre nimic.

Patronul a zis ca sunt niste romani, unul Orlando, taximetrist, i-a zis: 'de ce sa dai 15? il da Becali cu 7-8".

Am primit oferta de la Ana, trebuie sa ii pronunt numele acum, dar nu o voi mai face. Nu va mai exista niciodata in viata mea sa mai vorbesc cu doamna Anamaria Reghecampf! Niciodata in viata mea. Daca o vad, o salut, dar sa mai discut cu ea, niciodata in viata mea. Nu sunt obligat sa discut cu femei.

Cand mi-a trimis ea oferta de 10 milioane, eu vorbisem cu patronul cu o ora inainte. Ea imi facea oferta de 10 in 4 ani, el imi zicea de 13 milioane. Nu vreau sa o minimalizez, nu ma intereseaza despre ea. Eu nu lucrez cu femei.

Am vorbit cu ea ca e nevasta lui Reghe, dar de acum inainte, nu. Nici cu Reghe daca e", a spus Gigi Becali la PRO X.

"Tin mult prea mult la Gigi Becali ca sa comentez. E prima data cand intru, asa vreau sa ramana imaginea mea despre Gigi Becali si despre ce se intampla. Jucatorul este informat in fiecare secunda, atat el, cat si familia de fiecare pas pe care l-am facut.

Nu ma intereseaza prin cine se termina tranzactia, ma intereseaza sa ii fie bine jucatorului meu. Stiu ce am facut si cat am muncit la transfer. Nu ma intereseaza negocierile intre club. Am facut ofertele crezand ca relatia mea cu Gigi Becali este una aparte, vreau sa cred la fel.

Ca i-a oferit mandat, ca a ras de ofertele mele, ca nu a ras, am citit si eu in ziare. Am vorbit cu directorul sportiv al Parmei, mi s-a explicat ca nu intelege nimeni cum s-a ajuns aici.

E firesc sa raman alaturi de Dennis Man. De la inceput a fost asa, partenerul meu si avocatul meu din Italia se ocupa de contractul meu. Eu am o relatie stransa cu Gigi Becali, am incercat sa ii obtin cei 15 milioane de euro", a spus Anamaria Prodan la Ora Exacta in Sport.

Chiar daca se afla in mijlocul unui scandal imens, Anamaria Prodan este in vacanta, in SUA, alaturi de sotul ei. Impresara lui Man o postat pe Instagram o fotografie din Las Vegas cu hashtag-ul "#fuckloosers".