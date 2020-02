Este ADMIRATA de milioane de oameni, insa tatal sau o DISPRETUIESTE! Ultimele declaratii despre Wanda Nara

Relatia dintre Andres Nara si Wanda nu este deloc buna.

Cei doi au avut intotdeauna o relatie tensionata, iar frumoasa sotie a lui Mauro Icardi nu este apropiata de tatal ei. Intr-un interviu pentru postul de radio Mitre, Andres Nara a vorbit despre fiica sa, despre care a declarat: "este pierduta in faima ei si bani!"

"Simt ca Wanda ar trebui sa invete numeroase lucruri de la Zaira (sora ei). Cand unul realizeaza ca a facut o prostie, sunt primul care recunoaste cand gresesc. Zaira a inteles si s-a pus in locul meu. Wanda nu a facut asta.

Wanda continua cu discursul acesta in care nu intelege ca fiecare are o singura viata. Eu o inteleg pe ea. Intotdeauna am fost alaturi de ea si am vrut sa le rup capul celor care vorbeau rau despre ea. In plus, mama lor a gresit de multe ori si ele nu au spus nimic", a declarat Andres Nara.

Certurile dintre Wanda Nara si tatal ei au inceput de la divortul femeii de primul sot, Maxi Lopez, pe care l-a inselat cu cel mai bun prieten si actualul sot, Mauro Icardi. Tatal sau i-a luat partea lui Lopez si si-a pus fiica la zid pentru ceea ce a facut.