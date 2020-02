Nu se potoleste! Wanda Nara pregateste transferul verii! Unde vrea sa il trimita pe Icardi

Transfer surpriza pentru Mauro Icardi.

Sotia lui Mauro Icardi, Wanda Nara, vrea sa dea o adevarata lovitura in perioada de transferuri din vara. Potrivit Corriere della Sera, Inter vrea ca PSG sa activeze clauza de cumparare in valoare de 70 de milioane de euro, dupa sezonul bun pe care l-a facut argentinianul in Franta. Potrivit sursei citate, Wanda Nara, sotia si agentul fotbalistului, ar vrea ca Icardi sa ajunga la Juventus, insa Inter nici nu vrea sa auda de asa ceva si spera ca PSG sa il cumpere.

Juventus ar putea sa profite de influenta pe care o are Wanda asupra lui Icardi, iar transferul ar putea sa se perfecteze in vara, daca cele doua parti vor ajunge la un acord. Icardi a ajuns la PSG in septembrie 2019, insa inainte de a pleca, a semnat prelungirea contractului cu Inter pana in iunie 2022. 18 goluri in 27 de partide a marcat Icardi de cand se afla la PSG.