Ea este cea mai bine platita actrita din lume! Castiga 43 de milioane de dolari cu rolul sau dintr-un serial TV

Forbes a publicat topul celor mai platite actrite din lume in 2020.

Actrita, Sofia Vergara, castiga 43 de milioane de dolari, gratie rolului sau din serialul de comedie "Modern Family". Ea este inclusa si in topul celor mai frumoase femei din lume, iar anul acesta si-a imbogatit contul cu imensa suma de bani. Actrita in varsta de 48 de ani este originara din Columbia si a ajuns celebra dupa ce a jucat in serialului "Modern Family" difuzat de ABC, dar si datorita emisunii "America’s Got Talent", unde face parte din juriu. De asemenea veniturile din publicitate si linia proprie de blugi, i-au marit averea.

Topul celor mai bine platite actrite din lume in 2020:

1. Sofia Vergara - 43 de milioane de dolari

2. Angelinei Jolie - 35,5 milioane de dolari

3. Gal Gadot - 31,5 milioane de dolari

4. Melissa McCarthy - 25 milioane de dolari

5. Meryl Streep - 24 milioane de dolari

6. Emily Blunt - 22,5 milioane de dolari

7. Nicole Kidman - 22 milioane de dolari

8. Ellen Pompeo - 19 milioane de dolari

9. Elisabeth Moss - 16 milioane de dolari

10. Viola Davis -15,5 milioane de dolari