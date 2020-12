E PIESA DE MUZEU, dar putini stiu pe mana cui a intrat! Cine e proprietarul TRICOULUI cu care Maradona a scris istorie

Echipamentul de joc purtat de Diego Maradona la meciul cu Anglia din 1986 se afla in prezent in proprietatea unui anonim.

Decedat la 25 noiembrie la varsta de 60 de ani, Maradona a lasat in urma multe "comori", majoritatea amintirilor culese de el de-a lungul vietii fiind adaspostite undeva in Argentina, intr-un depozit special. Totusi, exista si o piesa foarte importanta care lipseste din acest puzzle, este vorba despre tricoul de joc purtat de Maradona in meciul cu Anglia, sfert de finala la CM 1986, atunci cand a decis intalnirea cu doua reusite antologice, "mana lui Dumnezeu" si "golul secolului"

Ei bine, la finalul disputei, Diego Maradona a facut schimb de tricouri cu Steve Hodge, un mijlocas englez a carui nume nu spune nimic. Evident, britanicul si-a dat seama abia mai tarziu ce noroc l-a lovit, devenind proprietarul unuia dintre cele mai pretioase obiecte din istoria fotbalului.

In 2012, Hodge a daruit tricoul Muzeului National de Fotbal din Manchester, acolo unde poate fi admirat de oricine, dar a ramas in proprietatea acestuia. Ca urmare, dupa moartea lui Maradona, Hodge s-a trezit cu nenumarate oferte financiare pentru a vinde tricoul. "E lipsa de respect. Tricoul nu e de vanzare", le-a raspunns englezul tuturor doritorilor.