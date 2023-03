”E adevărat că ai pierdut bani la casino?” Mititelu Jr. a răspuns imediat: ”Hai să-ți spun o chestie”

Mititelu Jr a dezvăluit că a făcut ”puțin din toate” și că este total împotriva drogurilor. Cât despre jocurile de noroc, acesta a spus că a pierdut, de-a lungul timpului, sume mici de bani pentru posibilitățile sale financiare, de ordinul miilor de euro.

Adrian Mititelu Jr: ”Nu am pierdut sume mari niciodată”

„Hai să-ți spun o chestie. Eu sunt un tip care a făcut puțin din toate, dar mai puțin drogurile. Eu sunt total împotriva drogurilor și lumea care mă cunoaște știe că nu m-am băgat niciodată. Câtă degradare umană văd din cauza drogurilor...

Am jucat, de-a lungul timpului, nu la cazinou, table, remi, nu pe sume mari de bani, sume din acestea pe care le joci în adolescență. Nu am pierdut sume mari niciodată, tot timpul s-au auzit numai prostii despre mine. S-a scris? Eu n-am văzut. Este o aberație, nu știu dacă am pierdut mai mult de, să zicem așa, câteva mii de euro”, a spus Mititelu Jr, la Fanatik.

FCU Craiova 1948 - FC Botoşani, sâmbătă, 4 martie – ora 17.00

FC U 1948 şi FC Botoşani s-au mai întâlnit de patru ori în principala competiţie internă, de două ori s-au impus moldovenii, un joc a fost câştigat de olteni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 26 septembrie 2021, FC Botoşani - FC U Craiova 1948 1-1.

Unicul succes din contul craiovenilor s-a consemnat pe 10 februarie 2022, FC U 1948 - FC Botoşani 3-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 15 octombrie 2022, FC Botoşani - FC U Craiova 1948 1-0, gol marcat de Sekou Camara (minutul 90+1).